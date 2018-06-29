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Миша Зверев не пустит Кукушкина в финал турнира в Истбурне, уверены эксперты
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Миша Зверев не пустит Кукушкина в финал турнира в Истбурне, уверены эксперты 

Чемпионат.com 2 часа назад
Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел четвертьфинальный барьер на турнире категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), победив канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:3. За выход в финал соревнований Зверев 29 июня поспорит с Михаилом Кукушкиным (Казахстан).
Согласно котировкам, у Михаила меньше шансов в этом матче. Победа Кукушкина оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+2,5» гейма — 1.80. Если Миша Зверев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.60. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя в этой встрече потребуется три сета, принимаются за 2.25.
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