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Жители ЮВАО выявят лучшего игрока в настольный теннис
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Жители ЮВАО выявят лучшего игрока в настольный теннис 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Открытый турнир по настольному теннису состоится в ЮВАО.
— Турнир будет посвящен Международному Олимпийскому дню, который ежегодно отмечается 23 июня, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО. — Мы проведем этот интересный открытый турнир 30 июня и приглашаем принять в нем участие всех желающих. Это отличный способ с пользой провести время!
Участников и болельщиков ждут в субботу, 30 июня, по адресу: улица Заречье, владение 7. Начало — в 15.00. Регистрация начнется за 30 минут до старта турнира.
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