Жители ЮВАО выявят лучшего игрока в настольный теннис

Открытый турнир по настольному теннису состоится в ЮВАО.

— Турнир будет посвящен Международному Олимпийскому дню, который ежегодно отмечается 23 июня, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО. — Мы проведем этот интересный открытый турнир 30 июня и приглашаем принять в нем участие всех желающих. Это отличный способ с пользой провести время!

Участников и болельщиков ждут в субботу, 30 июня, по адресу: улица Заречье, владение 7. Начало — в 15.00. Регистрация начнется за 30 минут до старта турнира.