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Надаль в 2019 году сыграет на турнире, в рамках которого ни разу не выходил в финал
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Надаль в 2019 году сыграет на турнире, в рамках которого ни разу не выходил в финал 

SPORT24.ru 2 часа назад
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил об участии в соревнованиях в Брисбене. Они пройдут на быстром покрытии хард. Надаль ни разу не выходил в финал соревнований в Брисбене.
«Мне очень нравится выступать в Брисбене, и я разочарован тем, что не смог приехать туда в этом году. Уверен, что хороший результат в Брисбене придаст мне уверенности и, следовательно, шансов на успешное выступление на Australian Open. Соревнования в Брисбене — одни из тех, к которым я отношусь очень серьезно. Надеюсь, в 2019-м я выступлю там лучше», — цитирует спортсмена Tennis World USA.
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