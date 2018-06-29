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Каролин Возняцки: «Я находилась в шаге от поражения»
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Каролин Возняцки: «Я находилась в шаге от поражения» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Датская теннисистка Каролин Возняцки призналась, что едва не проиграла немке Ангелик Кербер (2:6, 7:6 (7:4), 6:4) в полуфинале турнира в Истборне (Великобритания), но сумела исправить ситуацию.
— Это был очень тяжелый поединок. Я находилась в шаге от поражения. Соперница имела матчбол, но мне удалось отыграть его, хотя и не обошлось без доли везения, — приводит официальный сайт тура Возняцки. — Матчи против Кербер всегда складываются непросто, поэтому я понимала, что меня ждет серьезное испытание.
В финале датчанка сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая переиграла Агнешку Радванску из Польши (6:3, 1:6, 6:3). Матч пройдет 30 июня.
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