Каролин Возняцки: «Я находилась в шаге от поражения»

Датская теннисистка Каролин Возняцки призналась, что едва не проиграла немке Ангелик Кербер (2:6, 7:6 (7:4), 6:4) в полуфинале турнира в Истборне (Великобритания), но сумела исправить ситуацию.

— Это был очень тяжелый поединок. Я находилась в шаге от поражения. Соперница имела матчбол, но мне удалось отыграть его, хотя и не обошлось без доли везения, — приводит официальный сайт тура Возняцки. — Матчи против Кербер всегда складываются непросто, поэтому я понимала, что меня ждет серьезное испытание.