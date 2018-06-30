Дель Потро: «Сейчас я близок к уровню Федерера и Надаля»

«Надаль на грунте и Федерер на траве представляют серьезную угрозу для любого теннисиста. Но я чувствую, что сейчас я близок к ним. Во время матчей я всегда сохраняю позитивный настрой и сражаюсь до конца. Такой подход помог мне при восстановлении после множества травм. Раз за разом я упорно работал и не сдавался», — приводит слова дель Потро BBC.

В первом круге Уимблдона дель Потро сыграет с немцем Петром Гоевчиком.