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Дель Потро: «Сейчас я близок к уровню Федерера и Надаля»
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Дель Потро: «Сейчас я близок к уровню Федерера и Надаля» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро считает, что может составить конкуренцию швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю на предстоящем Уимблдоне.
«Надаль на грунте и Федерер на траве представляют серьезную угрозу для любого теннисиста. Но я чувствую, что сейчас я близок к ним. Во время матчей я всегда сохраняю позитивный настрой и сражаюсь до конца. Такой подход помог мне при восстановлении после множества травм. Раз за разом я упорно работал и не сдавался», — приводит слова дель Потро BBC.
В первом круге Уимблдона дель Потро сыграет с немцем Петром Гоевчиком.
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