Энди Маррей снялся с Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей объявил о том, что не примет участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдоне.

Маррей не смог прийти в нужную физическую форму для турнира.

«После долгих и тяжёлых дискуссий с моей командой мы решили, что пятисетовый формат может оказаться слишком трудным при неполном восстановлении», — цитирует Маррея пресс-служба «Уимблдона».

Он является двукратным победителя турнира (2013 и 2016), став первым британским теннисистом-победитлем «Уимблдона» с 1936 года.