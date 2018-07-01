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Маррей снялся с Уимблдона
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Энди Маррей снялся с Уимблдона 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: SOLO globallookpress.com
Британский теннисист Энди Маррей объявил о том, что не примет участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Маррей не смог прийти в нужную физическую форму для турнира.
«После долгих и тяжёлых дискуссий с моей командой мы решили, что пятисетовый формат может оказаться слишком трудным при неполном восстановлении», — цитирует Маррея пресс-служба «Уимблдона».
Он является двукратным победителя турнира (2013 и 2016), став первым британским теннисистом-победитлем «Уимблдона» с 1936 года.
Ранее бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович назвала фаворитов предстоящего третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
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