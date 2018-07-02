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Кержаков: лично для меня Хорватия сильнее Испании
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Кержаков: лично для меня Хорватия сильнее Испании 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Амител
Бывший футболист сборной России Александр Кержаков выразил мнение по поводу выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира — 2018 после победы над Испанией в серии пенальти в матче 1/8 финала мундиаля, а также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния россиян с Хорватией.
«Вопрос не в том, верю я в чудеса или нет. Это чемпионат мира, и каждая команда показала, что может обыграть любую другую. Лично для меня Хорватия сильнее Испании, испанцы не впечатляли на протяжении группового этапа, но это не умаляет достоинств и заслуг нашей сборной. Станислав Саламович показал нестандартность правильного мышления в выборе тактики, стратегии и состава на матч. Тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы выбрать ту тактику, которая принесёт нам успех», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии состоится в Сочи 7 июля.
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