Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018

В 1/8 финала мундиаля россияне встречались с командой Испании. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. Открыть счет испанцам помог автогол Сергея Игнашевича на 11-й минуте матча. Под конец первого тайма в ворота «красной фурии» был назначен пенальти, который успешно реализовал Артем Дзюба.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались подопечные Станислава Черчесова. Россияне были точны во всех своих попытках, а удары испанцев Яго Аспаса и Коке отразил Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что впервые в истории сборная России участвует в серии пенальти на ЧМ.

ЧМ-2018 — финальный раунд. 1/8 финала Испания — Россия — 1:1 (3:4 по пенальти) Голы: 1:0 — Игнашевич, 12 (автогол); 1:1 — Дзюба, 41 (пенальти)