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Вы верили в победу сборной России?
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Как Запад отреагировал на триумф сборной России

Вы верили в победу сборной России? 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России, сегодня, 1 июля, вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, обыграв национальную команду Испании.
Основное время матча, который состоялся в Москве на стадионе «Лужники», закончилось со счётом 1:1. Не помогли выявить победителя и два дополнительных тайма, которые команды провели без голов. В серии пенальти лучше сыграла оказалась российская сборная — 4:3.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: верили ли вы в победу сборной России?
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия — Дания.
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