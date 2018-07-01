Вы верили в победу сборной России?

Сборная России, сегодня, 1 июля, вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, обыграв национальную команду Испании.

Основное время матча, который состоялся в Москве на стадионе «Лужники», закончилось со счётом 1:1. Не помогли выявить победителя и два дополнительных тайма, которые команды провели без голов. В серии пенальти лучше сыграла оказалась российская сборная — 4:3.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: верили ли вы в победу сборной России?

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В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия — Дания.