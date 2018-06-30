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Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция — Аргентина
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Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция — Аргентина 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Триумфатор этого матча в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем пары Уругвай — Португалия.
ТАСС: последние новости
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