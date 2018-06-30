Дабровски и Сюй Ифань завоевали титул в Истбурне в парном разряде

Канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань (4) завоевали титул на турнире категории Premier в Истбурне, обыграв в финале румынок Ирину Бегу и Михаэлу Бузэрнеску — 6:3, 7:5. Во второй партии Бегу и Бузэрнеску вели со счётом 4:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Дабровски и Сюй выполнили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и использовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету румынской пары 1 подача навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

И для Габриэлы, и для Сюй это восьмой парный титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Совместно они завоевали четвёртый трофей.