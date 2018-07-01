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Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге WTA
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Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге WTA 

Газета.Ru 1 июля 2018
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Отмечается, что Шарапова поднялась с 24-го места на 22-е.
В первой десятки чешка Петра Квитова поднялась на седьмую строчку, обогнав соотечественницу Каролину Плишкову, а представительница Германии Ангелик Кербер вытеснила из топ-10 американку Мэдисон Киз.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-ю позицию в рейтинге.
Рейтинг WTA от 1 июля: 1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7871 очко;
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6910;
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550;
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250;
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960;
7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610;
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4315;
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971;
10 (11). Ангелик Кербер (Германия) — 3545…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3165…
22 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1943…
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