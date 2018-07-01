С. Уильямс: раз Федерер всё ещё играет в туре, почему мне не продолжать?

36-летняя американка Серена Уильямс , экс первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», ответила на вопрос о том, сколько ещё думает выступать в профессиональном туре. Роджер всё ещё играет в теннис. Если он делает это, то почему мне не продолжать выступать? Он ведь старше, чем я», — сказала Уильямс в интервью InStyle. И Серена, и Роджер Федерер родились в 1981 году, но швейцарец появился на свет 8 августа, а американка — 26 сентября. Старшей сестре Серены, Винус, недавно исполнилось 38 лет.