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С. Уильямс: раз Федерер всё ещё играет в туре, почему мне не продолжать?
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С. Уильямс: раз Федерер всё ещё играет в туре, почему мне не продолжать? 

Чемпионат.com 1 час назад
36-летняя американка Серена Уильямс, экс первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», ответила на вопрос о том, сколько ещё думает выступать в профессиональном туре.
«Роджер всё ещё играет в теннис. Если он делает это, то почему мне не продолжать выступать? Он ведь старше, чем я», — сказала Уильямс в интервью InStyle.
И Серена, и Роджер Федерер родились в 1981 году, но швейцарец появился на свет 8 августа, а американка — 26 сентября. Старшей сестре Серены, Винус, недавно исполнилось 38 лет.
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