Серена Уильямс: Не думала, что попаду в посев Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс , получившая в посеве Уимблдона 25-й номер, прокомментировала предстоящий старт на турнире.

«Я продолжаю испытывать давление перед участием на каждом турнире. Думаю, что с каждым годом оно даже усиливается, ведь я через многое прошла. Сейчас все прекрасно: у меня есть ребенок, я выиграла все турниры «Большого шлема», поэтому дальнейшая карьера для меня — просто приятный бонус. Из-за этого пропадает напряжение, но иногда мне его даже не хватает. Просто хочу выходить на корт и показывать свою лучшую игру.

Честно говоря, не ожидала, что окажусь в посеве, но на Уимблдоне действуют особенные правила. Этот турнир всегда отличался от остальных. В душе я верила, что смогу попасть в число сеянных», — цитирует Уильямс-младшую пресс-служба WTA.

Стоит отметить, что семикратная чемпионка Уимблдона, которая находится во второй сотне рейтинга WTA, лишила места в посеве 32-ю ракетку мира Доминику Цибулкову.

В первом круге Серена сыграет с голландкой Арантой Рус.