Ещё
Шарапова прокомментировала вылет в первом круге Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова прокомментировала вылет в первом круге Уимблдона 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением о поражении от соотечественницы Виталии Дьяченко на старте Уимблдона, сообщает "Советский спорт".
"У меня были шансы победить в этом матче, хотя я и не играла в свой лучший теннис, тем не менее, мне не хватило пары очков для победы. Иногда так бывает, что ставишь себя в лучшую позицию, но в итоге проигрываешь. Сегодня именно так и произошло", — приводит слова Шараповой официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Встреча между Шараповой и Дьяченко завершилась со счетом 6:7, 7:6, 6:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона.
Газета.Ru: последние новости
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Уимблдона Объявлены кандидаты на звание лучшей теннисистки июня Теннисистка Возняцки не верит в успех Макаровой на Уимблдоне
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FIFA наказала защитника сборной РФ25
Болельщик попросил у России политическое убежище36
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ151
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ526
Стал известен следующий клуб Дзюбы34
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:01
FIFA наказала защитника сборной РФ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение