Шарапова прокомментировала вылет в первом круге Уимблдона

"У меня были шансы победить в этом матче, хотя я и не играла в свой лучший теннис, тем не менее, мне не хватило пары очков для победы. Иногда так бывает, что ставишь себя в лучшую позицию, но в итоге проигрываешь. Сегодня именно так и произошло", — приводит слова Шараповой официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча между Шараповой и Дьяченко завершилась со счетом 6:7, 7:6, 6:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона.