Касаткина, Хачанов, Надаль, Халеп, Остапенко — в событиях дня на Уимблдоне

Хачанов впервые в карьере отыгрался с 0-2, Халеп усугубила антирекорд Уимблдона — только одна теннисистка топ-10 дошла до 1/8 финала.

На Уимблдоне завершились матчи третьего круга. В субботу, 7 июля, на корты вышли три представителя России, и двоим из них удалось выйти в следующий раунд: Дарье Касаткиной и Карену Хачанову.

Первая вторая неделя Уимблдона для Касаткиной

Дарья Касаткина пыталась впервые в карьере пробиться в четвёртый круг Уимблдона. На её пути стояла Эшли Барти , с которой Дарья до того никогда не играла. Австралийка отлично начала и повела 4:1, при этом на своей подаче за три гейма не отдала ни очка. У Барти было два скрытых сетбола, но повести 5:1 ей не удалось. Касаткина наконец смогла нащупать игру на приёме и взяла сложный сет 7:5. Во втором таких приключений уже не было — 6:3. Барти, любящая и умеющая играть на траве, считалась фавориткой перед матчем, однако дальше прошла именно россиянка.

Турнир мечты Ван Эйтванк

Следующей соперницей Дарьи станет Элисон Ван Эйтванк. Она до розыгрыша-2018 выиграла всего один матч в основной сетке и не имела побед над теннисистками топ-10. Но в этом году бельгийка раскрылась. Во втором раунде она сенсационно обыграла третью ракетку мира Гарбинье Мугурусу, а в субботу, 7 июля, взяла верх над Анетт Контавейт — 6:2, 6:3. Если взять за скобки « Ролан Гаррос », где у Элисон есть даже четвертьфинал (в 2015 году), бельгийка с сезона-2015 на трёх соревнованиях не одержала ни одной победы, поэтому её прорыв на Уимблдоне удивил многих. В 1/8 финала Касаткина будет считаться фаворитом, но, конечно, недооценивать Ван Эйтванк уже нельзя.

Сенсация дня На Уимблдоне-2018 без сенсаций не обходится ни один день. Симона Халеп на старте турнира выглядела весьма уверенно, поэтому ожидать её поражения от Се Шувэй не приходилось. В третий раз на этом турнире Симона играла с представительницей Азии: сначала она обыграла японку Куруми Нару (6:2, 6:4), затем китаянку Чжэн Шуай (7:5, 6:0), а пройти Шувэй из Китайского Тайбэя не получилось. В третьем сете Халеп вроде бы полностью контролировала ход встречи, она повела 5:2, но сначала не подала на матч, а затем упустила матчбол на приёме. При 5:5 Симоне не хватило четырёх геймболов, чтобы удержать свою подачу, а в 12-м гейме она упустила двойной брейк-пойнт, и позволила Шувэй сотворить сенсацию — 3:6, 6:4, 7:5.

Антирекорд Уимблдона

После поражения Халеп в женской одиночной сетке осталась только одна теннисистка топ-10 — Каролина Плишкова . Таким образом, впервые в Открытой эре сразу девять теннисисток топ-10 уступили в первых трёх раундах. До 1/8 финала дошли всего семь сеяных из 32. Лишь одна пара из восьми будет состоять только из игроков, попавших в посев — Плишкова (7) против Кики Бертенс (20). Во всех остальных матчах хороший шанс появляется у игроков средней руки, которые могут воспользоваться удобной сеткой.

Одну из главных сенсаций первой недели сотворила Виталия Дьяченко, которая в первом раунде обыграла Марию Шарапову , но одержать ещё одну большую победу Виталия не смогла. Всего за 40 минут Елена Остапенко повела 6:0, 3:0 и фактически решила судьбу встречи. Только в этот момент Дьяченко заиграла. Сначала она избежала двойной «баранки», и публика встретила её первый выигранный гейм бурными аплодисментами. Но затем россиянка даже сделала обратный брейк, однако при 4:5 отдала свою подачу и уступила 0:6, 4:6. Далее Остапенко встретится с Александой Саснович, которая тоже выиграла 12 геймов из 16 — 6:3, 6:1. Белоруска оказалась сильнее Дарьи Гавриловой

Новак Джокович. Первый «камбэк» Хачанова с 0-2 Очень порадовал Карен Хачанов. Во втором раунде он едва не упустил перевес 2-0 по партиям, но всё же обыграл Маркоса Багдатиса (7:5 в пятой партии). А в субботу он уступил первые два сета Фрэнсису Тиафо , но сумел вырвать победу. Ключевым стал третий отрезок, в котором не было ни брейков, ни даже брейк-пойнтов. На тай-брейке Карен сыграл чуть лучше, а затем всё пошло уже очень легко. Тиафо никак не мог найти свою игру, тогда как Хачанов отлично добегал до укороченных и точно играл с задней линии. Со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1 он одержал важную победу и впервые в карьере дошёл до четвёртого круга на Уимблдоне. Кроме того, это его первая победа после проигрыша двух стартовых партий. Соперник Хачанова определится в паре Кайл Эдмунд

Надаль останется первым после Уимблдона

Рафаэль Надаль точно останется первой ракеткой мира по окончании Уимблдона. Это стало известно после того, как он уверенно обыграл Алекса де Минора — 6:1, 6:2, 6:4. Пока что испанца никто не может проверить на главном травяном турнире: все три матча сложились для Надаля очень легко. В четвёртом раунде его неожиданным соперником станет Иржи Веселы . Неожиданным, потому что болельщики ждали очередного сражения между Рафаэлем и Фабио Фоньини . Как правило матчи испанца и итальянца получаются очень упорными, но Фоньини не справился с Веселы — 6:7 (4:7), 6:3, 2:6, 2:6.

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