Макарова и Звонарёва уступили во втором круге Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова Вера Звонарёва завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне. Во втором круге они проиграли бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс (Нидерланды, 8) со счётом 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 15 минут. Макарова и Звонарёва обошлись без подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. На счету бельгийки и голландки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.