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Макарова победила вторую ракетку мира Возняцки во втором круге Уимблдона
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Макарова победила вторую ракетку мира Возняцки во втором круге Уимблдона 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая занимает вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), во втором круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), проходящего на травяных кортах в Лондоне.
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу 30-летней россиянки. Датская теннисистка была посеяна на турнире под вторым номером. Соперницы в девятый раз сыграли друг с другом: две победы на счету россиянки, семь раз успех праздновала Возняцки.
В третьем круге российская теннисистка встретится с чешкой Луцией Шафаржовой, которая обыграла Агнешку Радваньскую из Польши, посеянную на турнире под 32-м номером. Лучшим результатом Макаровой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2014 году.
Уимблдон завершится 15 июля.
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