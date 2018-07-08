Победа Касаткиной, поражение Халеп — в видеообзоре третьего круга Уимблдона

Все матчи 1/8 финала состоятся в понедельник, 9 июля.

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