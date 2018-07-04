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Россиянка Блинкова покинула Уимблдон после поражения от Бертенс
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Россиянка Блинкова покинула Уимблдон после поражения от Бертенс 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга третьего в сезоне турнира Большого шлема не смогла справиться с голландкой Кики Бертенс. Лишь в первой партии россиянка оказала достойное сопротивление своей оппонентке. Во втором же сете она и вовсе не выиграла ни одного гейма.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу спортсменки из Нидерландов, посеянной на Уимблдоне под 20-м номером. В третьем круге Бертенс сразится с американкой Винус Уильямс.
Напомним, что турнир Большого шлема в Лондоне завершится 15 июля.
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