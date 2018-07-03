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Российская теннисистка Звонарева не смогла выйти во второй раунд Уимблдона
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Российская теннисистка Звонарева не смогла выйти во второй раунд Уимблдона 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева проиграла немке Ангелик Кербер в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Великобритании.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 30-летней немки. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге Кербер, являющаяся десятой «ракеткой» мира, встретится с американкой Клэр Лью, которая, как и Звонарева, пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию.
Российская теннисистка занимает 142-ю строчку в рейтинге WTA. Звонарева приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта 2017-го она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга, а в июне того же года одержала первую победу после возвращения, выиграв у представительницы Казахстана Екатерины Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане.
В конце 2010 года Звонарева стала второй «ракеткой» мира, опередив американку Серену Уильямс, досрочно завершившую сезон из-за травмы. С 2011 по 2012 год россиянку преследовали травмы, она опустилась на 13-ю строчку рейтинга.
За свою карьеру Звонарева выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде и семь турниров — в парном разряде. В сезоне-2010 теннисистка выходила в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США, также в ее активе бронзовая награда Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
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