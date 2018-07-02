Шарапова и Уильямс начинают выступление на Уимблдонском теннисном турнире

ЛОНДОН, 2 июля. / ТАСС /. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема стартует в понедельник на травяных кортах лондонского района Уимблдон. Английский этап Большого шлема считается старейшим и самым престижным в международном теннисном календаре.

В нынешнем году титул будут защищать швейцарец Роджер Федерер и испанка Гарбинье Мугуруса, при этом в женском турнире вновь основное внимание будет приковано к россиянке Марии Шараповой и американке Серене Уильямс , которые получили здесь 24-й и 25-й номера посева соответственно. Уильямс, после рождения ребенка не имеющая достаточного количества рейтинговых очков, была включена в число сеянных по специальному решению организаторов.

Шарапова и Уильямс попали в разные половины турнирной сетки и могут встретиться лишь в финале. В результате жеребьевки Шарапова в первом матче получила в соперницы успешно прошедшую квалификацию соотечественницу Виталию Дьяченко . Сильнейшими возможными соперницами Шараповой до стадии 1/4 финала являются Елена Остапенко из Латвии (12-й номер посева) и чешка Петра Квитова (8).

Серена Уильямс начнет турнир матчем против Аранты Рюс из Нидерландов.

И снова фаворит — Федерер

В мужском турнире в числе сеяных российских теннисистов нет. Список фаворитов возглавляет Федерер, который пропустил грунтовую часть сезона и планомерно готовился к Уимблдону. 36-летний швейцарец побеждал здесь рекордные восемь раз, всего на счету Федерера 20 титулов на турнирах Большого шлема. Предстоящий Уимблдон Федерер начнет поединком с сербом Душаном Лайовичем.

На Уимблдонском турнире также пройдут соревнования среди мужских и женских пар, а также в миксте. Год назад в женском парном разряде победили олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина , однако в последнее время спортсменки вместе не выступали, к тому же Веснина пропустит Уимблдон из-за травмы колена.

На Уимблдоне побеждала лишь Шарапова

Уимблдон пройдет в 132-й раз. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 34 млн фунтов стерлингов (около $45 млн).

Мужской турнир чаще других выигрывал Федерер — восемь раз, семь титулов у американца Пита Сампраса . Российские теннисисты в финал Уимблдона не выходили, зато в 1973 году в решающем матче играл один из сильнейших советских игроков — Александр Метревели , уступив чеху Яну Кодешу.