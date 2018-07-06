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Текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Медведев на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Медведев на Уимблдоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
6 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Франции Адриан Маннарино (22) и россиянин Даниил Медведев. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 30-летний уроженец Суази — 2-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Медведев на Уимблдоне.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
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