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Текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
6 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Чехии Люси Шафаржова и россиянка Екатерина Макарова. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Брно — 4-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
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