6 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Чехии Люси Шафаржова и россиянка Екатерина Макарова. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 31-летняя уроженка Брно — 4-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с итальянкой Камилой Джорджи.