Уимблдон. Анна Блинкова прошла китаянку Ван Яфань

В пригороде Лондона Уимблдоне стартовал третий в сезоне турнир теннисного «Большого шлема», неофициальный чемпионат мира на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Еще одна россиянка в женской сетке турнира прошла во второй круг. Анна Блинкова была сильнее китаянки Ван Яфань

Матч получился для нашей теннисистки весьма напряженным. В первой партии спортсменка из Китая добилась права сразиться на тай-брейке и смогла повести в счете — 7:6. Однако Блинкова явно усилила игру во втором и третьем сетах, победив с одинаковым счетом 6:4.