Ещё
Уимблдон. Анна Блинкова прошла китаянку Ван Яфань
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уимблдон. Анна Блинкова прошла китаянку Ван Яфань 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В пригороде Лондона Уимблдоне стартовал третий в сезоне турнир теннисного «Большого шлема», неофициальный чемпионат мира на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Еще одна россиянка в женской сетке турнира прошла во второй круг. Анна Блинкова была сильнее китаянки Ван Яфань.
Матч получился для нашей теннисистки весьма напряженным. В первой партии спортсменка из Китая добилась права сразиться на тай-брейке и смогла повести в счете — 7:6. Однако Блинкова явно усилила игру во втором и третьем сетах, победив с одинаковым счетом 6:4.
Вести.Ru: последние новости
Российская теннисистка Макарова вышла во второй круг Уимблдона Россиянка Александрова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира Британский теннисист Энди Маррей снялся с Уимблдона
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ20
У игрока российской сборной выявили серьезную травму4
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»56
На Украине попытались очернить сборную России723
Как Запад отреагировал на триумф сборной России564
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение