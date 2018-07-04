Ещё
Уимблдон. Макарова выбила вторую ракетку мира Возняцки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уимблдон. Макарова выбила вторую ракетку мира Возняцки 

Вести.Ru 4 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Екатерина Макарова стала автором пока самой главной сенсации Уимблдона, обыграв во втором круге вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Для этого ей понадобилось провести три сета, которые завершились со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки.
Соперницы находились на корте 2 часа 10 минут. Датчанка на этом турнире была посеяна под вторым номером. В третьем круге Макарова сыграет с чешкой Луцией Шафаржовой.
Ранее в третий раунд Уимблдона пробилась еще одна россиянка Евгения Родина.
Вести.Ru: последние новости
Экс-финалистка Уимблдона Звонарева уступила немке Кербер Фернандо Йерро: грань между победой и поражением была очень тонкой Энди Маррей отказался от участия в Уимблдоне
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»371
Тарасов остался без работы22
Названо условие победы России над Хорватией116
Хорватские СМИ унизили сборную РФ17
FIFA наказала защитника сборной РФ29
Видео
00:19
Неймар вдохновил детей на массовые симуляции
Футбол Прочее
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение