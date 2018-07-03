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Уимблдон. Вихлянцева и Павлюченкова зачехлили ракетки
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Уимблдон. Вихлянцева и Павлюченкова зачехлили ракетки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема» — английском Уимблдоне, — стартовал второй игровой день. В первом заходе на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба играли наши Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова и обе проиграли.
Соперницей Вихлянцевой была «сеяная» хозяйка кортов Йоханна Конта (№22) и Наталья дала бой фавориту, но уступила в двух упорных партиях — 5:7, 6:7. Павлюченкова сама входила в «посев» под номером №30, но не смогла пройти Су Вэй Се из Тайваня — 4:6, 6:4, 3:6.
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