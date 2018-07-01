Ещё
Рублёв: приступил к полноценным тренировкам, скоро начну играть турниры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рублёв: приступил к полноценным тренировкам, скоро начну играть турниры 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Андрей Рублев рассказал о причинах, из-за которых не выходил на корт с «Мастерса» в Монте-Карло, проходившего с 15 по 24 апреля. Тогда во втором круге Рублёв уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму со счётом 7:5, 5:7, 5:7.
«Извините, что долго ничего не сообщал. У меня был стрессовый перелом в нижней части спины, и обычно на восстановление уходит много времени, но я уже приступил к полноценным тренировкам. Скоро начну играть турниры. Спасибо всем за поддержку», — написал Рублев на своей странице в сети «Твиттер».
Чемпионат.com: последние новости
Возняцки стала 2-й в чемпионской гонке, Касаткина осталась 9-й С. Уильямс: раз Федерер всё ещё играет в туре, почему мне не продолжать? Дабровски и Сюй Ифань завоевали титул в Истбурне в парном разряде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеев сделал заявление после исторической победы345
Россия одержала фантастическую победу над Испанией1571
Акинфеева забрали на допинг-контроль14
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ186
Игнашевич отличился автоголом и попал в историю186
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение