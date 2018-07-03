Серена Уильямс: «Буду двигаться от матча к матчу»

После победы над Арантой Рус в первом круге Уимблдона (7:5, 6:3) Серена Уильямс , «посеянная» под 25-м номером, похвалила соперницу и отметила, что будет двигаться вперед шаг за шагом.

"Не знаю, можно ли говорить, то я сейчас более мотивирована. Я просто счастлива, что прошла первый круг. Соперница сыграла невероятно. Я никогда не видела, чтобы она так играла. Можно было ожидать чего угодно. Я не показала своего лучшего тенниса, но иду дальше. Так что буду двигаться от матча к матчу", — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт Уимблдона.

На вопрос о возвращении на травяные корты американка ответила: «Приятное чувство. В последний раз я играла на траве пару лет назад. Конечно, это покрытие отличается от всех остальных».