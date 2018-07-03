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Серена Уильямс: «Буду двигаться от матча к матчу»
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Серена Уильямс: «Буду двигаться от матча к матчу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
После победы над Арантой Рус в первом круге Уимблдона (7:5, 6:3) Серена Уильямс, «посеянная» под 25-м номером, похвалила соперницу и отметила, что будет двигаться вперед шаг за шагом.
"Не знаю, можно ли говорить, то я сейчас более мотивирована. Я просто счастлива, что прошла первый круг. Соперница сыграла невероятно. Я никогда не видела, чтобы она так играла. Можно было ожидать чего угодно. Я не показала своего лучшего тенниса, но иду дальше. Так что буду двигаться от матча к матчу", — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт Уимблдона.
На вопрос о возвращении на травяные корты американка ответила: «Приятное чувство. В последний раз я играла на траве пару лет назад. Конечно, это покрытие отличается от всех остальных».
Серена Уильямс из-за беременности не играла на Уимблдоне с тех пор, как в 2016-м завоевала там свой седьмой титул. Во втором круге соперницей американской теннисистки станет Виктория Томова из Болгарии.
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