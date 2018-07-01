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«Аэроэкспресс» год будет возить российских футболистов бесплатно
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«Аэроэкспресс» год будет возить российских футболистов бесплатно 

Говорит Москва 2 часа назад
Команда Станислава Черчесова победила одного из фаворитов турнира — испанцев. Встреча 1/8 финала завершилась в серии пенальти — 4:3.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1
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