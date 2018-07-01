Федерер: важно, чтобы допинг-офицеры относились к вам не как к преступникам

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер , отвечая на вопрос об отношении к неудачному допинг-тестированию Серены Уильямс , рассказал о своём отношении к этому процессу.

«У меня было много тестов в прошлом месяце. Кажется, семь. Это довольно тяжело. И крови, и мочи. По два в Штутгарте, в Галле. В деревне, где я живу в Швейцарии, допинг-офицер живет по соседству, так что это очень удобно. Если ему скучно, он, наверное, просто говорит, не пойти ли проверить Роджера. При этом за 15 лет в Дубае меня тестировали всего один раз, что разочаровывает.

Думаю, что это зависит от места, что вы проводите своё время. Наверное, это как-то связано с бюджетом ВАДА — не хочется лететь куда-то ради только одного теста. Но это не должно быть оправданием. Вот почему я думаю, что ВАДА по-прежнему нуждается в дополнительном финансировании. Я надеюсь, что это произойдёт.

Я не думаю, что проверок когда-нибудь будет достаточно. Важно, чтобы допинг-офицеры вели себя профессионально и относились к вам, как к людям, а не как к преступникам. Тогда всё нормально. Но я понимаю, что кого-то может разочаровать тестирование. Меня иногда тоже», — приводит слова Федерера Tennis now.