Ещё
Федерер: важно, чтобы допинг-офицеры относились к вам не как к преступникам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерер: важно, чтобы допинг-офицеры относились к вам не как к преступникам 

Чемпионат.com 3 часа назад
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, отвечая на вопрос об отношении к неудачному допинг-тестированию Серены Уильямс, рассказал о своём отношении к этому процессу.
«У меня было много тестов в прошлом месяце. Кажется, семь. Это довольно тяжело. И крови, и мочи. По два в Штутгарте, в Галле. В деревне, где я живу в Швейцарии, допинг-офицер живет по соседству, так что это очень удобно. Если ему скучно, он, наверное, просто говорит, не пойти ли проверить Роджера. При этом за 15 лет в Дубае меня тестировали всего один раз, что разочаровывает.
Думаю, что это зависит от места, что вы проводите своё время. Наверное, это как-то связано с бюджетом ВАДА — не хочется лететь куда-то ради только одного теста. Но это не должно быть оправданием. Вот почему я думаю, что ВАДА по-прежнему нуждается в дополнительном финансировании. Я надеюсь, что это произойдёт.
Я не думаю, что проверок когда-нибудь будет достаточно. Важно, чтобы допинг-офицеры вели себя профессионально и относились к вам, как к людям, а не как к преступникам. Тогда всё нормально. Но я понимаю, что кого-то может разочаровать тестирование. Меня иногда тоже», — приводит слова Федерера Tennis now.
Чемпионат.com: последние новости
Дабровски и Сюй Ифань завоевали титул в Истбурне в парном разряде Болелли установил рекорд по количеству попаданий на «Шлемы» как «лаки-лузер» Возняцки стала 2-й в чемпионской гонке, Касаткина осталась 9-й
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеева забрали на допинг-контроль200
Акинфеев сделал заявление после исторической победы378
Определился соперник России по четвертьфиналу9
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ194
Капитан сборной Испании прокомментировал вылет с ЧМ5
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение