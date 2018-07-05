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Матч А. Зверев — Фритц перенесён на 6 июля из-за наступления темноты
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Матч А. Зверев — Фритц перенесён на 6 июля из-за наступления темноты 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Матч второго круга Уимблдона между немцем Александром Зверевым (4) и американцем Тейлором Фритцом был прерван из-за наступления темноты по окончании третьего сета. Первая партия осталась за Александром со счётом 6:4, а два последующих сета взял Тейлор — 7:5, 7:5. Поединок будет возобновлён завтра, 6 июля.
Кроме того, организаторы остановили один матч женского парного разряда и одну встречу мужских дуэтов.
Напомним, что программа четвёртого игрового дня соревнований получилась очень насыщенной из-за переноса на четверг, 5 июля, сразу 19 встреч, прерванных или не сыгранных накануне из-за дождя.
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