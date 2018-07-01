Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 2 июля

В понедельник, 2 июля, стартует самый известный в мире теннисный турнир — Уимблдон. У этого соревнования очень много традиций, одна из которых состоит в том, что программу первого игрового дня на центральном корте открывает действующий чемпион в мужском одиночном разряде. В этом розыгрыше в данной роли выступает швейцарец Роджер Федерер, которого ещё и посеяли под первым номером, несмотря на то, что в рейтинг-листе ATP на этой позиции находится Рафаэль Надаль

Это ещё одна из многочисленных традиций Уимблдона — на нём, в отличие от других турниров «Большого шлема», действует свой особый, «травяной» рейтинг. Таким образом, в понедельник пройдут матчи в верхней половине сетки у мужчин и в нижней у женщин (по 32 в каждом разряде), поскольку действующая чемпионка среди женщин — Гарбинье Мугуруса, оказалась в верхней половине сетки, и ей открывать программу дня вторника.

Уимблдон. День 1-й 2 июля, понедельник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Душан Лайович (Сербия) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2017). Рейтинг: 2-57. Прогноз букмекеров: 1.01 — 15.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах. Варвара Лепченко (США) — Каролина Возняцки (Дания, 2) Centre Court. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 1-6 (Стэнфорд-2015 — Мадрид-2009, Брюссель-2011, Монреаль-2012, Майами-2014, Окленд, Майами-2017). Рейтинг: 98-2. Прогноз букмекеров: 9.50 — 1.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах. Стэн Вавринка (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария, 6) Centre Court. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 2-4 (Australian Open-2011, Мадрид-2013 — Лондон-2014, Монте-Карло, Мадрид-2015, Цинциннати-2016). Рейтинг: 225-6. Прогноз букмекеров: 4.00 — 1.25. Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.

Court 1 Донна Векич (Хорватия) — Слоан Стивенс (США, 4) Court 1. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-1 (Страсбург-2016). Рейтинг: 54-4. Прогноз букмекеров: 2.40 — 1.55. Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Аранча Рус (Нидерланды) — Серена Уильямс (США, 25/SR) Court 1. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 105-181. Прогноз букмекеров: 8.00 — 1.07. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Court 2 Марин Чилич (Хорватия, 3) — Йосихито Нисиока (Япония, SR) Court 2. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 5-259. Прогноз букмекеров: 1.03 — 11.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Юханна Ларссон (Швеция) — Винус Уильямс (США, 9) Court 2. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-1 (Fed Cup-2013). Рейтинг: 62-9. Прогноз букмекеров: 4.35 — 1.20. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Татьяна Мария (Германия) Court 2. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 2-2 (Тессендерло-ITF-2011, Пекин-2016 — Тессендерло-ITF, Бронкс-ITF — 2012). Рейтинг: 5-48. Прогноз букмекеров: 1.20 — 4.55. Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Court 3 Айла Томлянович (Австралия) — Мэдисон Кис (США, 10) Court 3. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 1-1 (Стэнфорд-2015 — Сидней-2014). Рейтинг: 65-10. Прогноз букмекеров: 3.25 — 1.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.

Джон Иснер (США, 9) — Янник Маден (Германия, Q) Court 3. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 10-134. Прогноз букмекеров: 1.10 — 6.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в трёх сетах.

Court 4 Евгения Родина (Россия, Q) — Антония Лоттнер (Германия, Q) Court 4. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 1-0 (Хертогенбосх-2017). Рейтинг: 116-128. Прогноз букмекеров: 2.25 — 1.60. Прогноз «Чемпионата»: победа Родиной в трёх сетах.

Court 5 Леся Цуренко (Украина) — Тимя Бабош (Венгрия) Court 5. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 3-0/3-1 (Ванкувер-ITF-2014, Индиан-Уэллс-2016, Хобарт-2018 — Цинциннати-кв-2012). Рейтинг: 34-37. Прогноз букмекеров: 1.60 — 2.30. Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 6 Петра Мартич (Хорватия) — Екатерина Макарова (Россия) Court 6. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 43-35. Прогноз букмекеров: 1.85 — 1.95. Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Раду Албот (Молдавия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) Court 8. 4-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-0/0-1 (Познань-ч-2015). Рейтинг: 92-12. Прогноз букмекеров: 2.95 — 1.40. Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.

Court 10 Сергей Стаховский (Украина, WC) — Жоау Соуза (Португалия) Court 10. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 1-2 (Москва-2013 — Санкт-Петербург-2013, Антверпен-2017). Рейтинг: 109-47. Прогноз букмекеров: 1.75 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Стаховского в пяти сетах.

Ван Яфань (Китай) — Анна Блинкова (Россия) Court 10. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 84-107. Прогноз букмекеров: 2.65 — 1.45. Прогноз «Чемпионата»: победа Блинковой в трёх сетах.

Court 12 Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) Court 12. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 8-171. Прогноз букмекеров: 1.14 — 5.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Даниил Медведев (Россия) — Борна Чорич (Хорватия, 16) Court 12. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-1 (Милан-2017 (отказ) — Милан-2017). Рейтинг: 67-20. Прогноз букмекеров: 3.35 — 1.30. Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в четырёх сетах.

Норберт Гомбош (Словакия, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) Court 12. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 190-8. Прогноз букмекеров: 7.75 — 1.08. Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.

Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 23) Court 12. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 2-0/3-0 (Banana Bowl-юн-2001, Уимблдон-2008, Индиан-Уэллс-2014). Рейтинг: 57-23. Прогноз букмекеров: 2.85 — 1.40. Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Court 16 Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) — Евгений Донской (Россия) Court 16. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 27-83. Прогноз букмекеров: 1.16 — 4.90. Прогноз «Чемпионата»: победа Кольшрайбера в четырёх сетах.

Ричардас Беранкис (Литва) — Маккензи Макдональд (США) Court 16. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-0/1-0 (US Open-кв-2014). Рейтинг: 96-102. Прогноз букмекеров: 2.10 — 1.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Беранкиса в пяти сетах.

Арина Соболенко (Беларусь) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 29) Court 16. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 2-0 (Анкара-ITF-2016, Лугано-2018). Рейтинг: 45-28. Прогноз букмекеров: 1.85 — 1.95. Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.

Court 17 Иво Карлович (Хорватия) — Михаил Южный (Россия) Court 17. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-4 (Галле-2014 — Australian Open-2008, Доха, Загреб-2012, Галле-2017). Рейтинг: 112-100. Прогноз букмекеров: 2.00 — 1.80. Прогноз «Чемпионата»: победа Карловича в пяти сетах.