Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 3 июля

Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова Звонарёва сыграют во вторник.

Уимблдон. День 2-й. 3 июля, вторник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Наоми Броэди (Великобритания, WC) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 1-0 (Рэксхэм-ITF-2011). Рейтинг: 3-138. Прогноз букмекеров: 1.05 — 9.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах. Дуди Села (Израиль) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) Centre Court. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-2 (Australian Open-2015, Майами-2017). Рейтинг: 129-1. Прогноз букмекеров: 13.00 — 1.02. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах. Симона Халеп (Румыния, 1) — Куруми Нара (Япония) Centre Court. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 1-0/2-0 (Милан-юн-2008, Индиан-Уэллс-2014). Рейтинг: 1-101. Прогноз букмекеров: 1.08 — 7.25. Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Court 1 Александра Саснович (Беларусь) — Петра Квитова (Чехия, 8) Court 1. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 50-7. Прогноз букмекеров: 9.25 — 1.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах. Теннис Сандгрен (США) — Новак Джокович (Сербия, 12) Court 1. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 57-21. Прогноз букмекеров: 11.50 — 1.03. Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Court 2 Йоханна Конта (Великобритания, 22) — Наталья Вихлянцева (Россия) Court 2. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 24-103. Прогноз букмекеров: 1.18 — 4.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах. Текстовая трансляция

Джеймс Дакворт (Австралия, SR) — Александр Зверев (Германия, 4) Court 2. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-0/0-1 (Хайльбронн-ч-2014). Рейтинг: 752-3. Прогноз букмекеров: 11.50 — 1.03. Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах. Доминик Тим (Австрия, 7) — Маркос Багдатис (Кипр) Court 2. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 7-95. Прогноз букмекеров: 1.14 — 5.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах. Виталия Дьяченко (Россия, Q) — Мария Шарапова (Россия, 24) Court 2. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 0-1 (« Ролан Гаррос »-2015). Рейтинг: 132-24. Прогноз букмекеров: 5.75 — 1.12. Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах. Текстовая трансляция

Court 4 Вашек Поспишил (Канада) — Михаил Кукушкин (Казахстан) Court 4. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 1-1/1-2 (Индиан-Уэллс-2015 — Индиан-Уэллс-2014, Базель-кв-2017). Рейтинг: 93-90. Прогноз букмекеров: 2.25 — 1.65. Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.

Court 11 Жиль Симон (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия) Court 11. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 2-1 (Шанхай-2015, «Ролан Гаррос»-2018 — «Ролан Гаррос»-2017). Рейтинг: 53-76. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Симона в четырёх сетах.

Court 12 Ник Кирьос (Австралия, 15) — Денис Истомин (Узбекистан) Court 12. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 2-0 (Кубок Дэвиса-2014, «Ролан Гаррос»-2015). Рейтинг: 19-91. Прогноз букмекеров: 1.14 — 5.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в четырёх сетах.

Court 15 Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) Court 15. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-2 (Истбурн-2012, Уимблдон-2016). Рейтинг: 52-29. Прогноз букмекеров: 2.15 — 1.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.

Court 18 Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Джей Кларк (Великобритания, WC) Court 18. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 138-218. Прогноз букмекеров: 1.16 — 5.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в четырёх сетах. Яна Фетт (Хорватия) — Дарья Касаткина (Россия, 14) Court 18. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 114-14. Прогноз букмекеров: 5.25 — 1.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в двух сетах.

Корт не определён