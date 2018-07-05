Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 5 июля 

Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
В четверг, 5 июля, на Уимблдоне должен завершиться второй круг. Было запланировано 32 одиночных матча — по 16 в каждом из разрядов. Но в этот день сыграют не только представители нижней половины мужской сетки и верхней половины женской, а ещё и те, кто не доиграл свои матчи накануне из-за дождя. В частности, в мужской одиночке неоконченных матчей оказалось 6, а в женской и вовсе два поединка так и не начались. Кстати, в четверг на Уимблдоне тоже ожидаются осадки. В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — Симона Халеп (1), Рафаэль Надаль (2), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Александр Зверев (4), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (8) и Джон Иснер (9). Сыграют в четверг и три россиянина — Карен Хачанов, Дарья Касаткина (14) и Виталия Дьяченко (Q). Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 4-й. 5 июля, четверг. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка Женщины. 2-й круг. Сетка
Centre Court
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-3 (Бангкок-2010, Монте-Карло-2012, Уимблдон-2014). Рейтинг: 77-1. Прогноз букмекеров: 8.50 — 1.06. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Court
Марин Чилич (Хорватия, 3) — Гидо Пелья (Аргентина) — доигрывание при счёте 6:3, 6:1, 3:4 Court 1. 1-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-0 (US Open-2015). Рейтинг: 5-82. Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.04 — 9.75. Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Чилич в трёх сетах. Симона Халеп (Румыния, 1) — Чжэн Сайсай (Китай, SR) Court 1. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 1-0 (Шэньчжэнь-2015). Рейтинг: 1-126. Прогноз букмекеров: 1.07 — 7.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Фелисьяно Лопес (Испания) Court 1. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 4-3 (Мемфис, Париж-2007, Сидней-2011, Цинциннати-2013 — Майами, Кубок Дэвиса-2008, Токио-2010). Рейтинг: 4-70. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.15. Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах. Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия, 4) Court 1. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 0-1/0-2 (US Open-юн-2013, Вашингтон-2016). Рейтинг: 68-3. Прогноз букмекеров: 5.50 — 1.14. Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.
Court 2 Андреас Сеппи (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — доигрывание при счёте 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:1 Court 2. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2017). Рейтинг: 50-8. Прогноз букмекеров (перед матчем): 3.85 — 1.25. Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Андерсона в четырёх сетах. Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) Court 2. 5-й запуск (около 20:00). Личные встречи: 1-0/2-0 («Ролан Гаррос»-юн-кв-2010, Флорианополис-2014). Рейтинг: 3-47. Прогноз букмекеров: 1.22 — 4.20. Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах. Court 3 Елена Остапенко (Латвия, 12) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) Court 3. 5-й запуск (около 19:30). Личные встречи: 0-3 (Fed Cup, Стамбул, Ванкувер-ITF-2015). Рейтинг: 12-45. Прогноз букмекеров: 1.80 — 1.95. Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах. Court 8 Леся Цуренко (Украина) — Барбора Стрыцова (Чехия, 23) Court 8. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 1-1 (Нью-Хэйвен-2015 — Бирмингем-2018). Рейтинг: 34-23. Прогноз букмекеров: 2.65 — 1.45. Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в трёх сетах. Court 12 Джон Иснер (США, 9) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — доигрывание при счёте 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 3:4 Court 12. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-0/2-0 (Кубок Хопмана-2011, Атланта-2012). Рейтинг: 10-104. Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.25 — 3.85. Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Иснера в четырёх сетах. Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия, 14) Court 12. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 53-14. Прогноз букмекеров: 3.60 — 1.30. Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах. Текстовая трансляция Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) — Эрнест Гулбис (Латвия, Q) Court 12. 4-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 23-138. Прогноз букмекеров: 1.45 — 2.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Джумхура в четырёх сетах. Court 14 Дженнифер Брэйди (США) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) Court 14. 3-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 0-0/0-1 (Мерида-юн-2010). Рейтинг: 74-27. Прогноз букмекеров: 3.15 — 1.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах. Court 16 Тэйлор Таунсенд (США) — Александра Саснович (Беларусь) Court 16. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 73-50. Прогноз букмекеров: 2.20 — 1.65. Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах. Court 17 Софья Кенин (США) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) Court 17. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 76-132. Прогноз букмекеров: 1.50 — 2.55. Прогноз «Чемпионата»: победа Дьяченко в трёх сетах. Текстовая трансляция Court 18 Маркос Багдатис (Кипр) — Карен Хачанов (Россия) Court 18. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 95-40. Прогноз букмекеров: 3.55 — 1.30. Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.