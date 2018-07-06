Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 6 июля

В пятницу, 6 июля, на Уимблдоне начнётся третий круг. С этой стадии соревнований уже возможны встречи двух сеяных между собой. В этот день сыграют представители верхней половины мужской сетки и нижней половины женской. Всего состоится 16 одиночных матчей — по 8 в каждом разряде. Также должен завершиться поединок 2-го круга А. Зверев — Фритц, который накануне был перенесён из-за наступления темноты. В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — кроме Зверева (4) это Роджер Федерер (1) Каролина Плишкова (7), Кевин Андерсон (8), Джон Иснер (9), Винус Уильямс (9) и Мэдисон Кис (10). Сыграют в пятницу и три россиянина — Даниил Медведев, Екатерина Макарова и Евгения Родина (Q). Макарова после победы над второй ракеткой мира Возняцки сразится с такой же левшой, как она сама, Люси Шафаржовой, с которой у неё отрицательная статистика очных поединков. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Уимблдон. День 5-й. 6 июля, пятница. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)