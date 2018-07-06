Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 6 июля 

Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.
В пятницу, 6 июля, на Уимблдоне начнётся третий круг. С этой стадии соревнований уже возможны встречи двух сеяных между собой. В этот день сыграют представители верхней половины мужской сетки и нижней половины женской. Всего состоится 16 одиночных матчей — по 8 в каждом разряде. Также должен завершиться поединок 2-го круга А. Зверев — Фритц, который накануне был перенесён из-за наступления темноты. В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — кроме Зверева (4) это Роджер Федерер (1) Каролина Плишкова (7), Кевин Андерсон (8), Джон Иснер (9), Винус Уильямс (9) и Мэдисон Кис (10). Сыграют в пятницу и три россиянина — Даниил Медведев, Екатерина Макарова и Евгения Родина (Q). Макарова после победы над второй ракеткой мира Возняцки сразится с такой же левшой, как она сама, Люси Шафаржовой, с которой у неё отрицательная статистика очных поединков. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 5-й. 6 июля, пятница. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)
Мужчины. 3-й круг. Сетка Женщины. 3-й круг. Сетка https://www.championat.com/tennis/_grandslam/16147/grid.html Centre Court Сэм Куэрри (США, 11) — Гаэль Монфис (Франция) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-2 (Пёрчах-2007, Вашингтон-2016). Рейтинг: 13-44. Прогноз букмекеров: 1.45 — 2.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах. Кристина Младенович (Франция) — Серена Уильямс (США, 25/SR) Centre Court. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2016). Рейтинг: 62-181. Прогноз букмекеров: 4.15 — 1.22. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах. Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) Centre Court. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 2-0 (Галле-2016, Australian Open-2018). Рейтинг: 2-64. Прогноз букмекеров: 1.02 — 12.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах. Court 1 Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия, 4) — доигрывание при счёте 4:6, 7:5, 7:6 Court 1. 1-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-1/0-2 (US Open-юн-2013, Вашингтон-2016). Рейтинг: 68-3. Прогноз букмекеров (перед матчем): 5.50 — 1.14. Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Зверева в четырёх сетах. Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — Винус Уильямс (США, 9) Court 1. 2-й запуск (около 16:00). Личные встречи: 0-1 (Майами-2018). Рейтинг: 20-9. Прогноз букмекеров: 2.50 — 1.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах. Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 29) Court 1. 3-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 1-0 (Ноттингем-ITF-2012). Рейтинг: 8-28. Прогноз букмекеров: 1.45 — 2.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах. Деннис Новак (Австрия, Q) — Милош Раонич (Канада, 13) Court 1. 4-й запуск (около 19:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 171-32. Прогноз букмекеров: 8.50 — 1.06. Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах. Court 2 Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) Court 2. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-3 (Индиан-Уэллс-2012 (отказ), Валенсия-2014, Рим-2015, Мадрид-2018). Рейтинг: 27-8. Прогноз букмекеров: 3.10 — 1.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах. Юлия Гёргес (Германия, 13) — Барбора Стрыцова (Чехия, 23) Court 2. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 4-5/5-6 (Линц-кв-2009, Понте-Ведра-Бич-2010, Бостад-2012, Окленд-2016, Доха-2018 — Братислава-ITF-кв-2007, Палермо-2012, Дубай-2016, Биль, Прага, Пекин-2017). Рейтинг: 13-23. Прогноз букмекеров: 2.05 — 1.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах. Джон Иснер (США, 9) — Раду Албот (Молдавия) Court 2. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 2-1 (Делрей-Бич, Лион-2018 — Нью-Йорк-2018). Рейтинг: 10-98. Прогноз букмекеров: 1.18 — 4.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах. Court 3 Евгения Родина (Россия, Q) — Мэдисон Кис (США, 10) Court 3. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 120-11. Прогноз букмекеров: 5.50 — 1.14. Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах. Янина Викмайер (Бельгия) — Донна Векич (Хорватия) Court 3. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-0/2-0 (Fed Cup-2014, Торонто-кв-2015). Рейтинг: 101-55. Прогноз букмекеров: 3.10 — 1.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Векич в трёх сетах. Адриан Маннарино (Франция, 22) — Даниил Медведев (Россия) Court 3. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 2-0 (Хертогенбосх-2016, Монреаль-2017). Рейтинг: 26-67. Прогноз букмекеров: 1.95 — 1.80. Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах. Текстовая трансляция https://www.championat.com/tennis/_grandslam/15907/match/673899.html Court 12 Люси Шафаржова (Чехия) — Екатерина Макарова (Россия) Court 12. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 4-1 (Москва-2009, Уимблдон-2014, Доха-2015, Торонто-2017 — Мадрид-2013). Рейтинг: 66-35. Прогноз букмекеров: 1.60 — 2.30. Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах. Текстовая трансляция https://www.championat.com/tennis/_grandslam/16147/match/675661.html Стефанос Циципас (Греция, 31) — Томас Фаббьяно (Италия, Q) Court 12. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-0/1-0 («Ролан Гаррос»-кв-2017). Рейтинг: 35-133. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.90. Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в четырёх сетах. Court 18 Катержина Синякова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия) Court 18. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 1-1 (Москва-2014 — Цинциннати-2017). Рейтинг: 42-52. Прогноз букмекеров: 2.50 — 1.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах. Гидо Пелья (Аргентина) — Маккензи Макдональд (США) Court 18. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 82-103. Прогноз букмекеров: 1.65 — 2.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Макдональда в пяти сетах.