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Россиянин Медведев опустился на восемь мест в рейтинге АТР
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Россиянин Медведев опустился на восемь мест в рейтинге АТР 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 июля. Россиянин Даниил Медведев опустился с 59-го места на 67-е в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, который опубликован на официальном сайте организации.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучший из россиян, Андрей Рублев, поднялся с 34-го на 33-е место.
Рейтинг ATP от 2 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8720
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 5060
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4780
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110
10 (10). Джон Изнер (США) — 3045…
33 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1281…
40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1130…
67 (59). Даниил Медведев (Россия) — 847…
83 (82). Евгений Донской (Россия) — 706.
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