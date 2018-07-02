Согласно котировкам, Донской уступит Кольшрайберу на старте Уимблдона

Россиянин Евгений Донской 2 июля проведет матч первого круга на Уимблдоне в мужском одиночном разряде против немца Филиппа Кольшрайбера

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Донского оценивается коэффициентом 5.00, победа с форой «+6,5» гейма — 1.65.

Если Филипп Кольшрайбер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.16. На то, что он сумеет отыграть фору в 6,5 гейма, можно поставить за 2.10.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 5.00.