Ещё
Согласно котировкам, Донской уступит Кольшрайберу на старте Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Согласно котировкам, Донской уступит Кольшрайберу на старте Уимблдона 

Чемпионат.com 49 минут назад
Россиянин Евгений Донской 2 июля проведет матч первого круга на Уимблдоне в мужском одиночном разряде против немца Филиппа Кольшрайбера.
Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Донского оценивается коэффициентом 5.00, победа с форой «+6,5» гейма — 1.65.
Если Филипп Кольшрайбер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.16. На то, что он сумеет отыграть фору в 6,5 гейма, можно поставить за 2.10.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 5.00.
Чемпионат.com: последние новости
Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 2 июля Федерер: важно, чтобы допинг-офицеры относились к вам не как к преступникам Вы верили в победу сборной России?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Испанцы должны были выиграть»155
Украинцы массово болеют за Россию183
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»196
Далеко ли до финала: у России не осталось соперников154
Капитан сборной Испании прокомментировал вылет с ЧМ70
Видео
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Гандбол
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение