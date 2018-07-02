Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP 

В обновлённом рейтинге ATP от 2 июля россиянин Андрей Рублёв поднялся на 33-ю строчку. На минувшей неделе стало известно, что он пропустит Уимблдон. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 2 июля 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8720. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755. 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080. 5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 5060. 6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4780. 7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635. 9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110. 10 (10). Джон Иснер (США) — 3045. … 33 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1281… 40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1130… 67 (59). Даниил Медведев (Россия) — 847… 83 (82). Евгений Донской (Россия) — 706.