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Сборная Мексики в 7-й раз подряд вылетела с ЧМ на стадии 1/8 финала
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Сборная Мексики в 7-й раз подряд вылетела с ЧМ на стадии 1/8 финала 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
Сборная Мексики проиграла Бразилии (0:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2018 и вылетела с турнира.
Мексиканцы в седьмой раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. «Зелёные» не могут преодолеть эту стадию турнира с 1994 года, отмечает Gracenote Live. На ЧМ-1990 Мексика не участвовала, а на домашнем мундиале в 1986 году дошла до 1/4 финала, что является её лучшим достижением на турнире.
Бразильцы, которые сегодня прошли Мексику, в 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся с победителем пары Бельгия — Япония. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00 мск.
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