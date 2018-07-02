Сборная Мексики в 7-й раз подряд вылетела с ЧМ на стадии 1/8 финала

Сборная Мексики проиграла Бразилии (0:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2018 и вылетела с турнира.

Мексиканцы в седьмой раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. «Зелёные» не могут преодолеть эту стадию турнира с 1994 года, отмечает Gracenote Live. На ЧМ-1990 Мексика не участвовала, а на домашнем мундиале в 1986 году дошла до 1/4 финала, что является её лучшим достижением на турнире.

Бразильцы, которые сегодня прошли Мексику, в 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся с победителем пары Бельгия — Япония. Эта игра состоится сегодня, начало — в 21:00 мск.