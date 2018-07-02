36 эйсов помогли Карловичу обыграть Южного на старте Уимблдона

Хорват Иво Карлович вышел во второй круг Уимблдона, одолев россиянина Михаила Южного в четырёх партиях — 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3. В третьей партии у Михаила было четыре сетбола — один в гейме на приёме и тройной на тай-брейке.

Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. Карлович выполнил 36 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Южного 5 подач навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.