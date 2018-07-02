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36 эйсов помогли Карловичу обыграть Южного на старте Уимблдона
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36 эйсов помогли Карловичу обыграть Южного на старте Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Хорват Иво Карлович вышел во второй круг Уимблдона, одолев россиянина Михаила Южного в четырёх партиях — 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3. В третьей партии у Михаила было четыре сетбола — один в гейме на приёме и тройной на тай-брейке.
Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. Карлович выполнил 36 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Южного 5 подач навылет, 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
За выход в 1/16 финала Иво поспорит с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который в пяти партиях одолел аргентинца Леонардо Майера (32), отыгравшись с 0-2 по сетам.
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