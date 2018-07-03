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Звонарёва уступила Кербер
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Звонарёва уступила Кербер в первом круге Уимблдона 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Вера Звонарёва (Q) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, в двух партиях проиграв представительнице Германии Анжелике Кербер (11) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Вера дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Звонарёва на Уимблдоне.
За выход в третий круг соревнований Кербер поспорит с американкой Клэр Лю (Q).
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