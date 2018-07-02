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Шарапова подтвердила предстоящую защиту титула в Тяньцзине
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Шарапова подтвердила предстоящую защиту титула в Тяньцзине 

Чемпионат.com 28 минут назад
Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова подтвердила своё участие в хардовом турнире в Тяньцзине, сообщает теннисный журналист Михал Самульски. Шарапова является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Тяньцзиня — в финальном матче прошлогоднего розыгрыша она в двух партиях обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 7:5, 7:6 (10:8). Этот трофей стал первым и единственным для Марии после отбытия 15-месячной дисквалификации за допинг.
Открытый чемпионат Тяньцзиня пройдёт с 8 по 14 октября.
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