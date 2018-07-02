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Шарапова подтвердила свое участие в турнире WTA в Тяньцзине
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Шарапова подтвердила свое участие в турнире WTA в Тяньцзине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила свое участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.
"Бывшая первая ракетка мира постарается стать первой теннисисткой, которая выиграет турнир два раза подряд", — говорится в сообщении пресс-службы турнира.
Отмечается, что Шарапова является действующей победительницей турнира.
"Это было так волнительно, когда выиграла турнир в прошлом году. Это многое для меня значило и мне понравилось играть перед местной публикой. Я очень рада вернуться и никак не могу дождаться, когда снова выйду на корт в Тяньцзине", — поделилась эмоциями россиянка.
Ранее Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге WTA.
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