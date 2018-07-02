Шарапова подтвердила свое участие в турнире WTA в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила свое участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.

"Бывшая первая ракетка мира постарается стать первой теннисисткой, которая выиграет турнир два раза подряд", — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Отмечается, что Шарапова является действующей победительницей турнира.

"Это было так волнительно, когда выиграла турнир в прошлом году. Это многое для меня значило и мне понравилось играть перед местной публикой. Я очень рада вернуться и никак не могу дождаться, когда снова выйду на корт в Тяньцзине", — поделилась эмоциями россиянка.

Ранее Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге WTA.