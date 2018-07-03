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Текстовая онлайн-трансляция матча Дьяченко — Шарапова на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Дьяченко — Шарапова на Уимблдоне 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
3 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянки Виталия Дьяченко (Q) и Мария Шарапова (24). Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Соперницы встречались на Открытом чемпионате Франции 2015 года. Победу в том матче одержала бывшая первая ракетка мира со счётом 6:3, 6:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Дьяченко — Шарапова на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с американкой Софьей Кенин, либо с представительницей Греции Марией Саккари.
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