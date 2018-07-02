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Уимблдон 2018. Федерер, Азаренко, Кузнецова Онлайн трансляция 2 июля
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Уимблдон 2018. Федерер, Азаренко, Кузнецова Онлайн трансляция 2 июля 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Онлайн-трансляция 1-го дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Федерер, Кузнецова, Серена, Азаренко, Макарова, Медведев, Донской и другие.
Уимблдон. Мужская сетка
Уимблдон. Женская сетка
13:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за ходом Уимблдона-2018 в нашей онлайн-трансляции. На самом известном в мире теннисном турнире стартует первый игровой день. Свои матчи проведут Роджер Федерер, Светлана Кузнецова, Серена и Винус Уильямс, Виктория Азаренко, Екатерина Макарова, Михаил Южный, Даниил Медведев, Евгений Донской и другие. Игровой день начнётся в 13:30 по московскому времени. На нашем сайте состоится текстовая трансляция:
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