Согласно котировкам, Возняцки разгромит Макарову во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 2:6, 6:3. 4 июля Макарова сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки

Согласно котировкам, у датчанки больше шансов на победу в этом матче. Победа Макаровой оценивается коэффициентом 5.75, победа с форой «+4,5» гейма — 1.91. Если Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.13. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.80. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.60.