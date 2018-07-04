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Согласно котировкам, Возняцки разгромит Макарову во втором круге Уимблдона
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Согласно котировкам, Возняцки разгромит Макарову во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 2:6, 6:3. 4 июля Макарова сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки.
Согласно котировкам, у датчанки больше шансов на победу в этом матче. Победа Макаровой оценивается коэффициентом 5.75, победа с форой «+4,5» гейма — 1.91. Если Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.13. На то, что она сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.80. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.60.
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