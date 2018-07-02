Ещё
Российские теннисистки забыли об Уимблдоне и неистово топили за сборную. Даже Шарапова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские теннисистки забыли об Уимблдоне и неистово топили за сборную. Даже Шарапова 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
В понедельник, 2 июля, стартует третий в году турнир Большого шлема — знаменитый Уимблдон. Для многих теннисистов это главный «мэйджор» в году, особенно для обладателей классной подачи и дикой мощи в игре, ведь Уимблдон проводится на траве. В выходные теннисисты проводили заключительные тренировки перед открытием, но наши девушки не могли оторваться от просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия. Все болели и параллельно строчили в соцсети.
Светлана Кузнецова вообще большой любитель футбола, а в чеканке мяча она даст фору многим нашим игрокам. Несмотря на то, что в понедельник Кузнецовой уже проводить матч первого круга против Барборы Стрыцовой из Чехии, она болела, не жалея эмоций.
"Боже, историческая победа! Нет слов, браво! Дальше — больше! Россия! Ребята — молодцы, не сломались под всей критикой и негативом! Так приятно, до мурашек!"
Главная поклонница футбола среди наших теннисисток — это, конечно, Дарья Касаткина. Вчера ей было тяжело, ведь она фанатка «Барселоны».
Но болела Даша, конечно, за наших.
Никто и никогда не готовится к турнирам (а уж тем более к Уимблдону) ответственнее Марии Шараповой. Но и она смотрела!
У Анастасии Павлюченковой эмоций осталось только на такой твит!
Даша Гаврилова выступает за Австралию, но она знает, кто для нее свои!
У Юлии Путинцевой теперь гражданство Казахстана, ну и?!
Елена Веснина из-за чемпионата мира Уимблдон пропускает! На самом деле, у нее травма колена. Но теперь ничто не помешает ей поболеть за Россию в матче с Хорватией в родном Сочи.
SPORT24.ru: последние новости
Двукратный победитель "Уимблдона" Маррей снялся с турнира Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA перед стартом Уимблдона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России518
Шнуров посвятил стих Акинфееву38
Украина бьется в истерике после победы России17
Как Запад отреагировал на триумф сборной России558
Черчесов в молодости2
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение