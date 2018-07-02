Российские теннисистки забыли об Уимблдоне и неистово топили за сборную. Даже Шарапова

В понедельник, 2 июля, стартует третий в году турнир Большого шлема — знаменитый Уимблдон. Для многих теннисистов это главный «мэйджор» в году, особенно для обладателей классной подачи и дикой мощи в игре, ведь Уимблдон проводится на траве. В выходные теннисисты проводили заключительные тренировки перед открытием, но наши девушки не могли оторваться от просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия. Все болели и параллельно строчили в соцсети.

Светлана Кузнецова вообще большой любитель футбола, а в чеканке мяча она даст фору многим нашим игрокам. Несмотря на то, что в понедельник Кузнецовой уже проводить матч первого круга против Барборы Стрыцовой из Чехии, она болела, не жалея эмоций.

"Боже, историческая победа! Нет слов, браво! Дальше — больше! Россия! Ребята — молодцы, не сломались под всей критикой и негативом! Так приятно, до мурашек!"

Главная поклонница футбола среди наших теннисисток — это, конечно, Дарья Касаткина . Вчера ей было тяжело, ведь она фанатка «Барселоны».

Но болела Даша, конечно, за наших.

Никто и никогда не готовится к турнирам (а уж тем более к Уимблдону) ответственнее Марии Шараповой . Но и она смотрела!

Анастасии Павлюченковой эмоций осталось только на такой твит!

Даша Гаврилова выступает за Австралию, но она знает, кто для нее свои!