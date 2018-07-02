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Чилич обыграл Нисикоку в матче первого круга Уимблдона
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Чилич обыграл Нисикоку в матче первого круга Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Хорват Марин Чилич (3) не испытал проблем на старте Уимблдона в матче против японца Йосихито Нисиоки — 6:1, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Чилича 21 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 имевшихся. Нисиока отметился 1 подачей навылет и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся. Двойными ошибками японец не отличился. Соперником третьей ракетки турнира в следующем раунде станет победитель пары Гидо Пелья (Аргентина) — Джэйсон Каблер (Австралия).
В параллельном матче первого раунда соревнований австриец Деннис Новак в трёх партиях обыграл канадца Петера Полански — 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).
Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету победителя 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 имевшихся.
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