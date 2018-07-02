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Петкович в трёх сетах победила Чжан Шуай на старте Уимблдона
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Петкович в трёх сетах победила Чжан Шуай на старте Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на Уимблдоне под 31-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Германии Андреа Петкович со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту. Чжан Шуай трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в третий круг соревнований Петкович поспорит с представительницей Бельгии Яниной Викмайер. Турнир завершится 14 июля.
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